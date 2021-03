Insulti all’Azzolina, le conseguenze sono gravissime: revoca dell’incarico (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo gli Insulti denunciati da Lucia Azzolina, a Pasquale Vespa è stato revocato l’incarico nel Gabinetto del ministro dell’Istruzione. Il polverone si è alzato ieri, quando l’ex ministra all’Istruzione Lucia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo glidenunciati da Lucia Azzolina, a Pasquale Vespa è statoto l’incarico nel Gabinetto del ministro dell’Istruzione. Il polverone si è alzato ieri, quando l’ex ministra all’Istruzione Lucia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

occhio_notizie : Il ministro dell'Istruzione #Bianchi ha dato mandato all'amministrazione di procedere alla revoca dell'incarico ass… - Carlo64A : @VPierucci @LegaSalvini Quello del video di insulti e minacce alla Azzolina? Ora è all'Istruzione, nominato dal sot… - FrancescaToxiri : RT @DM_Deluca: La Lega ha chiamato al ministero dell'Istruzione un insegnante precario sotto processo per gli insulti sessisti e le minacce… - Lady_Tremaine_8 : RT @DM_Deluca: La Lega ha chiamato al ministero dell'Istruzione un insegnante precario sotto processo per gli insulti sessisti e le minacce… - DM_Deluca : La Lega ha chiamato al ministero dell'Istruzione un insegnante precario sotto processo per gli insulti sessisti e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti all’Azzolina Cts: la chiusura prolungata delle scuole rischia di comportare ricadute psicologiche molto forti negli studenti L'HuffPost