Infortunio per Paul Gascoigne: “Sarà costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi” (Di sabato 27 marzo 2021) Era tra i concorrenti più simpatici. Ilary Blasi si divertiva a scherzare con lui durante le dirette dell'Isola. L'ex calciatore inglese Paul Gascoigne è tra i concorrenti del programma di Canale 5, ma a quanto pare Sarà costretto a ritirarsi dal gioco.caption id="attachment 116019" align="alignnone" width="1422" Tratto dai social Mediaset/captionLo scrive Fanpage.it spiegando che l'annuncio sul ritiro arriverà ufficialmente nella puntata di lunedì sera. Stando a quanto raccolto dal sito - dopo essersi fatto male al braccio nella puntata di giovedì sera durante una delle prove del programma - dovrà stare a riposo per alcune settimane. Sarà per questo necessario che abbandoni il programma.Si era fatto male durante una 'prova ricompensa', tra l'altro poi vinta dalla sua squadra, i ... Leggi su golssip (Di sabato 27 marzo 2021) Era tra i concorrenti più simpatici. Ilary Blasi si divertiva a scherzare con lui durante le dirette dell'Isola. L'ex calciatore ingleseè tra i concorrenti del programma di Canale 5, ma a quanto paredal gioco.caption id="attachment 116019" align="alignnone" width="1422" Tratto dai social Mediaset/captionLo scrive Fanpage.it spiegando che l'annuncio sul ritiro arriverà ufficialmente nella puntata di lunedì sera. Stando a quanto raccolto dal sito - dopo essersi fatto male al braccio nella puntata di giovedì sera durante una delle prove del programma - dovrà stare a riposo per alcune settimane.per questo necessario che abbandoni il programma.Si era fatto male durante una 'prova ricompensa', tra l'altro poi vinta dalla sua squadra, i ...

