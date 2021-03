Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico, sindacati ‘sciopero lunedì di 4 ore’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “E’ accaduto nuovamente questa mattina: un lavoratore impiegato all’interno della galleria del cantiere di Castagnola ‘terzo valico’ è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un Escavatore. Al momento siamo in attesa di conoscere le condizioni di salute del lavoratore, che paiono purtroppo molto serie, e la reale dinamica dell’accaduto”. Ad affermarlo in una nota sono le segreterie Feneal Filca Fillea di Alessandria. “E contro i continui Infortuni nei cantieri del terzo valico e per chiedere maggiore sicurezza tutti i lavoratori occupati nel cantiere Castagnola del ‘terzo valico dei Giovi’ sciopereranno lunedì 29 marzo a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “E’ accaduto nuovamente questa mattina: unimpiegato all’interno della galleria deldi Castagnola ‘’ è rimasto gravementedopo essere stato investito da un Escavatore. Al momento siamo in attesa di conoscere le condizioni di salute del, che paiono purtroppo molto serie, e la reale dinamica dell’accaduto”. Ad affermarlo in una nota sono le segreterie Feneal Filca Fillea di Alessandria. “E contro i continuinei cantieri dele per chiedere maggiore sicurezza tutti i lavoratori occupati nelCastagnola del ‘dei Giovi’ sciopereranno29 marzo a ...

Advertising

zazoomblog : Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico sindacati sciopero lunedì di 4 ore - #Infortuni: #lavoratore… - zazoomblog : Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico sindacati sciopero lunedì di 4 ore (2) - #Infortuni:… - TV7Benevento : Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico, sindacati 'sciopero lunedì di 4 ore' (2)... - TV7Benevento : Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico, sindacati 'sciopero lunedì di 4 ore'... - ConSicVeneto : Il Datore di Lavoro deve attivarsi affinché ciascun lavoratore riceva la formazione adeguata per la prevenzione di… -