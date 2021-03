Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico, sindacati ‘sciopero lunedì di 4 ore’ (2) (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Anche la FenealUil Nazionale si unisce all’appello delle segreterie territoriali ricordando come l’attenzione del sindacato è sempre alta sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro e che la lotta agli Infortuni rappresenta un obiettivo da sempre prioritario per la tutta la Uil. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Anche la FenealUil Nazionale si unisce all’appello delle segreterie territoriali ricordando come l’attenzione del sindacato è sempre alta sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro e che la lotta aglirappresenta un obiettivo da sempre prioritario per la tutta la Uil. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

