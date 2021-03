In Veneto calano i nuovi contagi: 1.759 nelle ultime 24 ore, 17 morti. Migliorano i dati sui pazienti gravi (Di sabato 27 marzo 2021) calano i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto e migliora la situazione clinica, con una discesa dei posti letto occupati in terapia intensiva. I dati emergono dal bollettino regionale del 27 marzo. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.759, che portano a 377.259 i contagi da inizio pandemia; i morti da ieri sono 17, con il totale che arriva a 10.517. Gli attuali positivi sono 39.231 (-125). Nei reparti non critici i posti letto occupati sono 1.808, tre in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 274 pazienti, quattro in meno rispetto a ieri. Leggi anche: Coronavirus, in Veneto balzo dei contagi e 33 decessi. ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021)da Coronavirus ine migliora la situazione clinica, con una discesa dei posti letto occupati in terapia intensiva. Iemergono dal bollettino regionale del 27 marzo. Icasi registrati24 ore sono 1.759, che portano a 377.259 ida inizio pandemia; ida ieri sono 17, con il totale che arriva a 10.517. Gli attuali positivi sono 39.231 (-125). Nei reparti non critici i posti letto occupati sono 1.808, tre in più rispetto a ieri, mentreterapie intensive ci sono 274, quattro in meno rispetto a ieri. Leggi anche: Coronavirus, inbalzo deie 33 decessi. ...

