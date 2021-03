In Usa i vaccini abbondano: tra poco l’offerta supererà la domanda. Così la Casa Bianca pensa di rendere disponibili i brevetti (Di sabato 27 marzo 2021) Agli Stati Uniti i vaccini non mancano. Anzi, il presidente Joe Biden si ritroverà presto a dover affrontare il problema opposto: gestire il surplus di dosi che saranno prodotte dalle case farmaceutiche a stelle e strisce. Così, tra le proposte dei Democratici in fase di valutazione alla Casa Bianca, riportano alcuni media in Usa, c’è anche quella di revocare lo scudo di protezione a difesa del diritto di proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid prodotti in America. Questo permetterebbe ad altri Paesi di replicare i farmaci esistenti, limitando il problema della carenza di dosi per gli Stati più poveri del mondo, un problema che coinvolge inevitabilmente anche quelli più ricchi e gli stessi Stati Uniti, ben coscienti che una massiccia diffusione del virus anche a migliaia di chilometri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Agli Stati Uniti inon mancano. Anzi, il presidente Joe Biden si ritroverà presto a dover affrontare il problema opposto: gestire il surplus di dosi che saranno prodotte dalle case farmaceutiche a stelle e strisce., tra le proposte dei Democratici in fase di valutazione alla, riportano alcuni media in Usa, c’è anche quella di revocare lo scudo di protezione a difesa del diritto di proprietà intellettuale per ianti-Covid prodotti in America. Questo permetterebbe ad altri Paesi di replicare i farmaci esistenti, limitando il problema della carenza di dosi per gli Stati più poveri del mondo, un problema che coinvolge inevitabilmente anche quelli più ricchi e gli stessi Stati Uniti, ben coscienti che una massiccia diffusione del virus anche a migliaia di chilometri di ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa vaccini Netanyahu, storia di un combattente Ai tempi di Obama l'ostilità era tale che il presidente Usa gli fece attendere lunghe anticamere e ... Ormai i dati sulla funzionalità dei vaccini li prendiamo da Israele, unico Paese che sta ...

Usa, vaccino: la Casa Bianca valuta stop temporaneo ai brevetti Liberare idei vaccini sviluppati dalle case farmaceutiche. La sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti - Covid prodotti in Usa, realizzato a difesa del diritto di proprietà intellettuale. Lo riportano alcuni media Usa. La mossa permetterebbe ad altri Paesi di replicare i vaccini esistenti, ...

Gli Usa valutano revoca scudo proprietà intellettuale vaccini ANSA Nuova Europa SCUOLE, EXPORT, VACCINI, MEDICI: LA DOTTRINA DRAGHI PER IL VIRUS Alunni in classe fino alla prima media, da luglio arriva l’assegno familiare unico di 250 euro. Il premier: «Ottimista sul futuro se si farà una politica economica ben disegnata» ...

La Casa Bianca valuta se revocare lo scudo di protezione dei vaccini Usa La speaker della Camera Nancy Pelosi avrebbe quindi scritto alla Casa Bianca sostenendo che la proprietà intellettuale venga messa a disposizione di tutti esteri. di Redazione Esteri. La Casa Bianca s ...

