In pericolo barca con 16 bambini a bordo nella zona Sar maltese (Di sabato 27 marzo 2021) Una barca con 30 migranti a bordo, tra cui 16 bambini in pericolo nella zona Sar maltese. Lo riferisce Alarm Phone: «Abbiamo informato tutte le autorità con la posizione Gps, ma Malta non risponde al...

