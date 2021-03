In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito (Di sabato 27 marzo 2021) Sabato in Myanmar almeno 16 manifestanti che protestavano contro la giunta militare che ha preso il potere sono stati uccisi dall’esercito: almeno quattro persone sono morte dopo che l’esercito ha sparato contro la folla fuori da una stazione di polizia Leggi su ilpost (Di sabato 27 marzo 2021) Sabato in16che protestavano contro la giunta militare che ha preso il poterequattro personemorte dopo che l’esercito ha sparato contro la folla fuori da una stazione di polizia

Advertising

ilpost : In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito - lastep440 : RT @ilpost: In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito - angela_massi : RT @ilpost: In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito - LauraHarth : RT @fradicioni: Mentre la giunta in #Myanmar ha celebrato con una parata militare la Giornata delle Forze Armate - da Mosca arrivato il vic… - impbianco : RT @ilpost: In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar almeno Almeno 50 persone uccise in Myanmar durante nuove proteste Giornata delle Forze armate. È salito ad almeno 50 morti secondo Reuters il bilancio della repressione violenta delle nuove proteste contro il golpe in Myanmar, in occasione della Giornata delle Forze armate. Manifestanti sono scesi in ...

Myanmar: ancora vittime di proteste nel giorno che celebra le Forze Armate. Il movimento "disobbedienti" candidato al Nobel Nuove proteste in Myanmar (ex Birmania) contro il golpe dello scorso primo febbraio, nel giorno in cui si celebrano le ... che si aggiungono agli almeno 320 morti registrati dall'inizio delle proteste. ...

Almeno 50 persone uccise in Myanmar durante nuove proteste Rai News In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito Sabato in Myanmar almeno 16 manifestanti che protestavano contro la giunta militare che ha preso il potere sono stati uccisi dall'esercito: almeno quattro ...

Almeno 50 persone uccise in Myanmar durante nuove proteste È salito ad almeno 50 morti secondo Reuters il bilancio della repressione violenta delle nuove proteste contro il golpe in Myanmar, in occasione della Giornata delle Forze armate. Manifestanti sono sc ...

Giornata delle Forze armate. È salito ad50 morti secondo Reuters il bilancio della repressione violenta delle nuove proteste contro il golpe in, in occasione della Giornata delle Forze armate. Manifestanti sono scesi in ...Nuove proteste in(ex Birmania) contro il golpe dello scorso primo febbraio, nel giorno in cui si celebrano le ... che si aggiungono agli320 morti registrati dall'inizio delle proteste. ...Sabato in Myanmar almeno 16 manifestanti che protestavano contro la giunta militare che ha preso il potere sono stati uccisi dall'esercito: almeno quattro ...È salito ad almeno 50 morti secondo Reuters il bilancio della repressione violenta delle nuove proteste contro il golpe in Myanmar, in occasione della Giornata delle Forze armate. Manifestanti sono sc ...