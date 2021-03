In Italia sono state somministrate 9 milioni di dosi di vaccino. Negli Usa 3,4 milioni in un giorno (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - L'Italia taglia il traguardo dei 9 milioni di somministrazioni di vaccino. Come si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria sono infatti 9.017.095 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora nel nostro Paese, il 91% del totale di quelle consegnate: 9.911.100 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 1.977 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.411.871 donne e 3.605.224 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.862.386. Le dosi sono state somministrate a 2.948.102 operatori sanitari, ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - L'taglia il traguardo dei 9di somministrazioni di. Come si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitariainfatti 9.017.095 ledicontro il Covid-19finora nel nostro Paese, il 91% del totale di quelle consegnate: 9.911.100 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 1.977 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.411.871 donne e 3.605.224 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le2.862.386. Lea 2.948.102 operatori sanitari, ...

