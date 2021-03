In arrivo 3 milioni di dosi di vaccino, Figliuolo: 'Effettivo cambio di passo' - A Treviso al via 'somministrazione senza appuntamento' (Di sabato 27 marzo 2021) La prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid : più di quante ne siano state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. 'Un Effettivo cambio di passo', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) La prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3didianti Covid : più di quante ne siano state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. 'Undi', ...

Advertising

marcodimaio : Il Generale #Figliuolo conferma che sono in arrivo in Italia 2,8 milioni di dosi di Vaccino entro la prossima setti… - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 2.8 milioni di dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca” - lancellone : RT @marcodimaio: Il Generale #Figliuolo conferma che sono in arrivo in Italia 2,8 milioni di dosi di Vaccino entro la prossima settimana. B… - PaoloIvanoCucce : RT @marcodimaio: Il Generale #Figliuolo conferma che sono in arrivo in Italia 2,8 milioni di dosi di Vaccino entro la prossima settimana. B… - SansoMat : RT @deliux9: 'Non si può investire su giocatori con più di 28 anni'. Arrivò dal #Genoa per 28 milioni a 30 anni. -