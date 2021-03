Il Teatro: simbolo dell’identità di un popolo (Di sabato 27 marzo 2021) di Alessia Ferraioli Il Teatro fa parte del patrimonio artistico e culturale di un popolo ed è specchio dei valori da esso propugnati. Sin dai tempi più antichi veniva utilizzato come sistema per trasmettere valori agli uomini e alla società intera. Ecco, quindi, l’importanza di quest’istituzione e di qualsiasi altra forma d’arte in generale. Il suo fine? Intrattenere certo, ma, soprattutto, rappresentare l’identità di un popolo. Tuttavia è dal primo DPCM di marzo 2020 che i teatri sono stati chiusi e continuano a esserlo a distanza di un anno. È una grande problema per tutti; senza considerare il grosso danno recato alla moltitudine di lavoratori in questo settore, a cui non appartengono solo attori e musicisti. A essere coinvolti negli spettacoli teatrali e nell’organizzazione interna di questi ultimi, vi sono tantissime altre ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Alessia Ferraioli Ilfa parte del patrimonio artistico e culturale di uned è specchio dei valori da esso propugnati. Sin dai tempi più antichi veniva utilizzato come sistema per trasmettere valori agli uomini e alla società intera. Ecco, quindi, l’importanza di quest’istituzione e di qualsiasi altra forma d’arte in generale. Il suo fine? Intrattenere certo, ma, soprattutto, rappresentare l’identità di un. Tuttavia è dal primo DPCM di marzo 2020 che i teatri sono stati chiusi e continuano a esserlo a distanza di un anno. È una grande problema per tutti; senza considerare il grosso danno recato alla moltitudine di lavoratori in questo settore, a cui non appartengono solo attori e musicisti. A essere coinvolti negli spettacoli teatrali e nell’organizzazione interna di questi ultimi, vi sono tantissime altre ...

