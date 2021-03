Il Segreto anticipazioni, domenica 28 marzo 2021: Jean Pierre confessa (Di sabato 27 marzo 2021) Tomas, come annunciano le anticipazioni, sulla puntata di domani, domenica 28 marzo 2021 della soap spagnola, rivelerà finalmente il Segreto che ha covato in petto per molti anni, ecco quale Il Segreto di domenica 28 marzo 2021, Jean Pierre mette al corrente Tomas di chi è padre Nessuno lo avrebbe pensato, eppure i sospetti c’erano e ora Tomas saprà che è Jean Pierre il vero padre di Adolfo. L’uomo aggiungerà di non essere rimasto con Isabel, dopo che Simon Castro era passato a migliore vita. Egli era in pericolo, in quanto Ignacio lo minacciava di attribuirgli l’omicidio del rivale. Isabel non prenderà di certo bene la notizia, peraltro Tomas aveva giurato ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 marzo 2021) Tomas, come annunciano le, sulla puntata di domani,28della soap spagnola, rivelerà finalmente ilche ha covato in petto per molti anni, ecco quale Ildi28mette al corrente Tomas di chi è padre Nessuno lo avrebbe pensato, eppure i sospetti c’erano e ora Tomas saprà che èil vero padre di Adolfo. L’uomo aggiungerà di non essere rimasto con Isabel, dopo che Simon Castro era passato a migliore vita. Egli era in pericolo, in quanto Ignacio lo minacciava di attribuirgli l’omicidio del rivale. Isabel non prenderà di certo bene la notizia, peraltro Tomas aveva giurato ...

