Il Segreto anticipazioni 30 marzo 2021, la confessione di Soledad (Di sabato 27 marzo 2021) In questa puntata de Il Segreto Soledad, nel corso di un confronto verbale con Tristan, rivela al fratello di aver ucciso il loro padre e gli racconta tutta la storia. il givoane Castro prima non comprende il motivo, ma poi capisce quello che ha passato la sorella e le dimostra tutta la sua solidarietà e il suo appoggio. Nel frattempo don Anselmo è convinto che deve andare alla villa per raccontare tutta la verità su Pepa a Francisca, ma la levatrice riesce ad incontrare Arsenio che le rivela il Segreto del parroco. In seguito Soledad non comprende tutte le attenzioni che la cugina Mercedes le riserva. Sebastian accetta l’invito a cena della Montenegro, ma Emilia gli chiede di non dire nulla al padre per evitare problemi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) In questa puntata de Il, nel corso di un confronto verbale con Tristan, rivela al fratello di aver ucciso il loro padre e gli racconta tutta la storia. il givoane Castro prima non comprende il motivo, ma poi capisce quello che ha passato la sorella e le dimostra tutta la sua solidarietà e il suo appoggio. Nel frattempo don Anselmo è convinto che deve andare alla villa per raccontare tutta la verità su Pepa a Francisca, ma la levatrice riesce ad incontrare Arsenio che le rivela ildel parroco. In seguitonon comprende tutte le attenzioni che la cugina Mercedes le riserva. Sebastian accetta l’invito a cena della Montenegro, ma Emilia gli chiede di non dire nulla al padre per evitare problemi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilpuntate ...

