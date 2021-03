Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2021, Tristan perdutamente innamorato di Pepa (Di sabato 27 marzo 2021) La passione che sente Tristan per Pepa sarà ancora più evidente nella puntata de Il Segreto di lunedì 29 marzo 2021, quando il Castro si renderà conto di non poter vivere senza di lei. Nel frattempo dalle trame emerge che donna Francisca sembra essere molto interessata a Sebastian e per questo chiede al figlio di invitarlo a cena. Soledad intanto sembra non stare molto bene, a causa della morte di Juan Castaneda. La famiglia di quest’ultimo è tornata alla villa grazie a Tristan. Soledad decide di passare il resto della sua vita a ricordare alla madre l’odio e il disprezzo che prova per lei. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole Il Segreto, Maria scopre di essere incinta! Nelle repliche de Il Segreto rivivremo il momento ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) La passione che sentepersarà ancora più evidente nella puntata de Ildi lunedì 29, quando il Castro si renderà conto di non poter vivere senza di lei. Nel frattempo dalle trame emerge che donna Francisca sembra essere molto interessata a Sebastian e per questo chiede al figlio di invitarlo a cena. Soledad intanto sembra non stare molto bene, a causa della morte di Juan Castaneda. La famiglia di quest’ultimo è tornata alla villa grazie a. Soledad decide di passare il resto della sua vita a ricordare alla madre l’odio e il disprezzo che prova per lei. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole Il, Maria scopre di essere incinta! Nelle repliche de Ilrivivremo il momento ...

Advertising

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni domenica 28 marzo 2021: Jean Pierre confessa - #Segreto #anticipazioni #domenica - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 2 aprile 2021 un marito per Soledad - #Segreto #anticipazioni #aprile - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Soledad fa una confessione dolorosa - #Segreto #anticipazioni… - nocchi_rita : RT @borraccino_: Ed è Gigi D'Alessio l'ospite segreto. E finalmente una sorpresa che è top secret anche per il pubblico, senza anticipazion… - lattuga99 : RT @borraccino_: Ed è Gigi D'Alessio l'ospite segreto. E finalmente una sorpresa che è top secret anche per il pubblico, senza anticipazion… -