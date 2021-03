Il Segreto | anticipazioni 28 marzo | la rivelazione di Jean Pierre

(Di sabato 27 marzo 2021)farà unamolto importante a Tomas. LeIlinerenti la puntata in onda domani 28, rivelano che l'uomo dirà al giovane che è lui, il padre di Adolfo e che non è rimasto con Isabel dopo la morte di Simon Castro per paura di Ignacio. Nel frattempo, Rosa dopo aver capito che sua madre Begoña ha tentato di uccidere Manuela, deciderà di aiutarla a terminare il lavoro. Intanto, don Filiberto minaccerà Alicia mentre il Capitano Huertas continuerà le sue indagini. Più tardi, Carolina e Pablo annunceranno alla famiglia di essere pronti a sposarsi, ma nessuno prendere bene la notizia. Infine, Isabel deciderà di affrontate don Ignacio. Il, trama 28...

Advertising

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2021 Tristan perdutamente innamorato di Pepa - #Segreto #anticipazioni #marzo… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2021 Tristan perdutamente innamorato di Pepa - #Segreto #anticipazioni #marzo - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni domenica 28 marzo 2021: Jean Pierre confessa - #Segreto #anticipazioni #domenica - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 2 aprile 2021 un marito per Soledad - #Segreto #anticipazioni #aprile - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Soledad fa una confessione dolorosa - #Segreto #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

ComingSoon.it

Tomas , come annunciano le, sulla puntata di domani , domenica 28 marzo 2021 della soap spagnola, rivelerà finalmente ilche ha covato in petto per molti anni, ecco quale Ildi domenica 28 marzo ...Il: Tomas chiede aiuto ad Adolfo per scoprire la verità sulla morte di Simon Castro Isabel accoglie con grande preoccupazione la notizia, anche se Tomas ha giurato di mantenere ...Città segrete - Roma cristiana: Corrado Augias su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera, sabato 27 marzo 2021, alle ore 21.45 ...Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 28 marzo 2021. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Jean Pierre conferma a Tomas di essere il padre di Adolfo e rivela di un presunto ...