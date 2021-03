Il Segreto anticipazioni 2 aprile 2021, un marito per Soledad (Di sabato 27 marzo 2021) Mercedes ha fatto arrivare alla villa il “Marchese” che nella puntata de Il Segreto di venerdì 2 aprile 2021 inizierà a fare una corte serrata alla giovane Soledad, la quale sembra piacevolmente stupita dall’interesse dell’uomo nei suoi confronti. La Castro però ignora che l’uomo sta prendendo accordi con la madre per il loro eventuale matrimonio. Intanto Hipolito sta fotografando tutti e senza rendersene conto immortala Pepa e Tristan mentre si stanno baciando. Angustias intanto sta pianificando di togliere di mezzo la Aguirre con l’aiuto dell’amica Felisa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto puntate spagnole: grosse novità a Puente Viejo La temporada che ci trasporterà nel 1930 porterà molti cambiamenti nel paese: alcuni protagonisti lasceranno il posto a nuovi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) Mercedes ha fatto arrivare alla villa il “Marchese” che nella puntata de Ildi venerdì 2inizierà a fare una corte serrata alla giovane, la quale sembra piacevolmente stupita dall’interesse dell’uomo nei suoi confronti. La Castro però ignora che l’uomo sta prendendo accordi con la madre per il loro eventuale matrimonio. Intanto Hipolito sta fotografando tutti e senza rendersene conto immortala Pepa e Tristan mentre si stanno baciando. Angustias intanto sta pianificando di togliere di mezzo la Aguirre con l’aiuto dell’amica Felisa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilpuntate spagnole: grosse novità a Puente Viejo La temporada che ci trasporterà nel 1930 porterà molti cambiamenti nel paese: alcuni protagonisti lasceranno il posto a nuovi ...

