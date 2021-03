Il Segreto anticipazioni 1 aprile 2021, sfuma la sorpresa per Pepa (Di sabato 27 marzo 2021) Tristan vuole fare una sorpresa a Pepa e nell’episodio de Il Segreto di giovedì 1 aprile 2021, vedrete che cercherà di liberarsi per qualche ora per mettere in pratica i suoi propositi. Purtroppo la levatrice, a causa di un’emergenza al dispensario, non si presenterà. Nel frattempo Emilia è alle prese con Hipolito che la tormenta con la sua macchina fotografica, mentre lei vorrebbe avere le attenzioni di Albreto. Inoltre Pedro evita di rivelare ai suoi cari il suo stati di salute. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto: Tomas e don Filiberto indagano sul capo della setta degli Arcangeli Nelle puntate finali della telenovela spagnola un dubbio sull’identità del capo degli Arcangeli attanaglierà il parroco e il Los Visos Protagonista delle puntate future Il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) Tristan vuole fare unae nell’episodio de Ildi giovedì 1, vedrete che cercherà di liberarsi per qualche ora per mettere in pratica i suoi propositi. Purtroppo la levatrice, a causa di un’emergenza al dispensario, non si presenterà. Nel frattempo Emilia è alle prese con Hipolito che la tormenta con la sua macchina fotografica, mentre lei vorrebbe avere le attenzioni di Albreto. Inoltre Pedro evita di rivelare ai suoi cari il suo stati di salute. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il: Tomas e don Filiberto indagano sul capo della setta degli Arcangeli Nelle puntate finali della telenovela spagnola un dubbio sull’identità del capo degli Arcangeli attanaglierà il parroco e il Los Visos Protagonista delle puntate future Il ...

