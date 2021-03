Il Regno disUnito e lo straordinario successo della Brexit

Leggi su formiche

(Di sabato 27 marzo 2021) Per fortuna che c’è il covid! Questo deve essere più o meno il ragionamento di Boris Johnson ogni giorno in cui arrivano gli aggiornamenti sui dati dell’economia britannica. I dati a consuntivo del 2020 raccontano che la diminuzione delle esportazioni dei 10 principali prodotti dell’export inglese verso l’Europa è stata in media (in valore) del 75%. Ma, appunto, si può sempre dire che si è trattato del Covid e dell’interruzione dei commerci dovuta alla pandemia. Peccato che, come ci dicono i dati sul commercio intra-Ue, la diminuzione del traffico transfrontaliero nell’Unione abbia registrato in media un calo del 15%; ben lontano dai dati del crollo dell’export UK. Se agnello e montone hanno visto calare le vendite in Ue di ‘solo’ il 45,1%, il salmone ha registrato un ‘eccellente’ -98%. Seguito a ruota dal -91,5%carne di manzo e dal -86,9%...