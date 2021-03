(Di sabato 27 marzo 2021) Sulla scia dell’incredibile successo della hit mondiale “Mood” feat. Iann Dior cerificata 2X PLATINO (FIMI/GFK) e del singolo “Coco” feat. DaBaby attualmente in rotazione radiofonica ile cantante di San Franciscodebutta con “EL”, il suo primodi inediti “El” include collaborazioni con superstar della scena rap internazionale come Future, Dababy, Swae Lee e Iann Dior. Registrato lo scorso anno con KbeaZy, Omer Fedi e Blake Slatkin, l’include una miscela perfetta di rap, pop, rock e molto altro. In questo lavorosi pone come obiettivo quello di fare della musica che possa risvolgersi alla generazione Z di oggi e ai millennial. La tracklist di El Dordo Questa la tracklist di “El”:1. The ...

Advertising

zazoomblog : Il rapper americano 24kGoldn pubblica l’atteso album “El Dorado” - #rapper #americano #24kGoldn #pubblica - LOfficielItalia : #HOMMES - Sopri su L’Officiel Hommes Italia l’intervista e l’editoriale di @trvisXX - MillySi11309129 : RT @Obrabodavoz: Estilo rapper americano?????? - Obrabodavoz : Estilo rapper americano?????? - fulvioscaglione : RT @lettera_mosca: Zhara Music, l'etichetta per cui incide il famoso rapper russo MORGENSHTERN (foto), è stata rilevata dal gruppo american… -

Ultime Notizie dalla rete : rapper americano

Metropolitan Magazine Italia

L'attoreha però alle spalle una lunga carriera a Hollywood e nel suo curriculum può ... ha infatti anche esordito nel cinema in 8 Mile il film autobiografico delEminem. Da quel ...Per ciò che riguarda gli artisti in carne ed ossa partecipano al lavoro d'esordio Dan "The Automator" Nakamura, produttore di musica hip hopdi origini giapponesi, ilDel tha Funkee ...Iann Dior cerificata 2X PLATINO (FIMI/GFK) e del singolo “Coco” feat. DaBaby attualmente in rotazione radiofonica il rapper e cantante di San Francisco 24kGoldn debutta con “EL DORADO”, il suo primo ...Lil Nas X shock torna con un video che farà discutere. Si chiama Montero Call Me By Your Name e lui flirta col diavolo.