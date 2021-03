“Il ragazzino che ha accoltellato Marta si è allontanato con calma, ancora sporco di sangue” (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo le prime ricostruzioni Marta Novello, subito prima di svenire a causa dell’aggressione subita, avrebbe raccontato ai due operai che l’hanno soccorsa che il quindicenne che l’ha colpita con 20 coltellate voleva rapinarla: “Voleva il mio portafogli”. Mentre proseguono le indagini sul movente che avrebbe spinto il giovane aggressore a colpirla con venti coltellate, da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo le prime ricostruzioniNovello, subito prima di svenire a causa dell’aggressione subita, avrebbe raccontato ai due operai che l’hanno soccorsa che il quindicenne che l’ha colpita con 20 coltellate voleva rapinarla: “Voleva il mio portafogli”. Mentre proseguono le indagini sul movente che avrebbe spinto il giovane aggressore a colpirla con venti coltellate, da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

massimo21021978 : RT @onevoicetosing: Oggi ci mancava solo gente convinta che il bullismo sia sarcasmo o ironia e che se chiami un ragazzino 'pidocchio' così… - alfredoferrante : RT @onevoicetosing: Oggi ci mancava solo gente convinta che il bullismo sia sarcasmo o ironia e che se chiami un ragazzino 'pidocchio' così… - mixloueh : Le persone che fanno le audizioni ora fanno di tutto per mettersi in mostra, invece quel ragazzino timido ha conqui… - Stefano11152493 : @luigidimaio @HeikoMaas @JY_LeDrian Pezzo d’idiota, che cazzo vai a dire puttanate sulla Russia e su Navalni senza… - ngiocoli : @Cr1st14nM3s14n0 @StefanoPutinati Idem, si narra, per Dantzig e la programmazione lineare. Insomma, alla fine solo… -