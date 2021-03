Il racconto da brividi di Galliani sul Covid: “ho temuto di morire, ho perso 10 kg” (Di sabato 27 marzo 2021) Adriano Galliani ha affrontato una dura battaglia, quella contro il Covid-19. Il dirigente del Monza è stato costretto al ricovero in ospedale, adesso sta bene e può raccontare la sua storia al ‘Corriere’. “Ho temuto di morire. Ho perso 10 chili e ho capito che salute è l’unica cosa che conta nella vita”. Su Berlusconi: “Mi scriveva continuamente, era preoccupato per me”. Poi tutti i dettagli sulle ultime settimane di paura: “Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva. I dieci giorni più lunghi della mia vita. È vero, è stato un incubo. Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Non è stata una passeggiata di salute. Aggiunga un altro elemento: soffro di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Adrianoha affrontato una dura battaglia, quella contro il-19. Il dirigente del Monza è stato costretto al ricovero in ospedale, adesso sta bene e può raccontare la sua storia al ‘Corriere’. “Hodi. Ho10 chili e ho capito che salute è l’unica cosa che conta nella vita”. Su Berlusconi: “Mi scriveva continuamente, era preoccupato per me”. Poi tutti i dettagli sulle ultime settimane di paura: “Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva. I dieci giorni più lunghi della mia vita. È vero, è stato un incubo. Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Non è stata una passeggiata di salute. Aggiunga un altro elemento: soffro di ...

