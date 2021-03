Il Papa e la giustizia vaticana: "Il coraggio di pulire il magazzino" (Di sabato 27 marzo 2021) “Vi accompagno con la mia benedizione”. Chi pensava che il Papa avesse cambiato idea sulla necessità di approfondimenti incisivi in campo penale, si è dovuto ricredere, ascoltando il discorso che Francesco ha voluto tenere (è stato lui a sottolinearlo) “per il secondo anno consecutivo”per l’apertura dell’Anno Giudiziario del piccolo Stato vaticano (la prima volta fu l’anno scorso, quando da pochi mesi erano iniziate le indagini sull’ultimo scandalo finanziario collegato all’acquisto del palazzo di Londra SA60). Ciò è avvenuto alla presenza di un ospite d’eccezione: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che finora non aveva partecipato a un appuntamento in Vaticano e la cui visita ufficiale a Francesco avverrà forse entro il mese di aprile. Draghi era accompagnato, oltre che dall’ambasciatore Pietro Sebastiani, dal ministro della giustizia Marta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) “Vi accompagno con la mia benedizione”. Chi pensava che ilavesse cambiato idea sulla necessità di approfondimenti incisivi in campo penale, si è dovuto ricredere, ascoltando il discorso che Francesco ha voluto tenere (è stato lui a sottolinearlo) “per il secondo anno consecutivo”per l’apertura dell’Anno Giudiziario del piccolo Stato vaticano (la prima volta fu l’anno scorso, quando da pochi mesi erano iniziate le indagini sull’ultimo scandalo finanziario collegato all’acquisto del palazzo di Londra SA60). Ciò è avvenuto alla presenza di un ospite d’eccezione: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che finora non aveva partecipato a un appuntamento in Vaticano e la cui visita ufficiale a Francesco avverrà forse entro il mese di aprile. Draghi era accompagnato, oltre che dall’ambasciatore Pietro Sebastiani, dal ministro dellaMarta ...

Advertising

DSantanche : #Masini “Mio padre ucciso da #Kabobo. Lo ius soli? Lo vogliono solo per i voti'. Papà glielo ha ammazzato a piccona… - HuffPostItalia : Il Papa e la giustizia vaticana: 'Il coraggio di pulire il magazzino' - Radio1Rai : ??Anno giudiziario #Vaticano. Nel contrasto alla criminalità finanziaria, sequestrati nell'ultimo anno 105 milioni,… - centanni_guido : RT @DSantanche: #Masini “Mio padre ucciso da #Kabobo. Lo ius soli? Lo vogliono solo per i voti'. Papà glielo ha ammazzato a picconate e per… - Romeo1256674318 : RT @Ozzofanbears1: Nessuna mia fantasia gli rese giustizia. Il mattino dopo... ????: Tutto ok, papà??? ????: Si. Mi godo la pace dopo il sesso… -