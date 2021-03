Il Motomondiale si apre nel segno di Pecco Bagnaia, pole strepitosa e Ducati on fire in Qatar (Di sabato 27 marzo 2021) Inizio di Mondiale MotoGP semplicemente sfavillante per la Ducati su una pista amica come quella di Losail. In particolare, straordinaria pole position di Pecco Bagnaia, che scatterà davanti a tutti e lo farà di prepotenza, visto che è in grado di stampare il miglior tempo mai realizzato su questo circuito del Qatar e di regalarsi un sabato da sogno. Sarà una domenica altrettanto da ricordare? Il giovane pilota italiano, all’esordio con la moto ufficiale di Borgo Panigale, ha in mano tutto per vincere, ma dipenderà anche dalla capacità di questa Ducati di mostrare nei fatti di aver ridotto e annullato il gap nei confronti della Yamaha. Alle spalle del Ducatista, infatti, c’è un terzetto della casa di Iwata che promette grande battaglia. Fabio Quartararo è all’ennesima ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Inizio di Mondiale MotoGP semplicemente sfavillante per lasu una pista amica come quella di Losail. In particolare, straordinariaposition di, che scatterà davanti a tutti e lo farà di prepotenza, visto che è in grado di stampare il miglior tempo mai realizzato su questo circuito dele di regalarsi un sabato da sogno. Sarà una domenica altrettanto da ricordare? Il giovane pilota italiano, all’esordio con la moto ufficiale di Borgo Panigale, ha in mano tutto per vincere, ma dipenderà anche dalla capacità di questadi mostrare nei fatti di aver ridotto e annullato il gap nei confronti della Yamaha. Alle spalle delsta, infatti, c’è un terzetto della casa di Iwata che promette grande battaglia. Fabio Quartararo è all’ennesima ...

