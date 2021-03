Il mistero Vettel all' ombra di James Bond

(Di sabato 27 marzo 2021) C'eravamo tanto amati. All'alba del 2015, Sebsbarcava in Ferrari forte di quattro titoli mondiali già vinti con la Red Bull. Sognava di ripetere le imprese del connazionale Michael Schumacher, ...

Ultime Notizie dalla rete : mistero Vettel

Quotidiano.net

...le frustrazioni accumulate in Ferrari?. Stroll junior non è uno fermo, in verità. Qualcosa ha dimostrato, sia pure tra mille dubbi generati dalla ingombrante presenza paterna. Maha un ...Perché quella notte, appunto, Sebcon la Rossa aveva celebrato il cinquantatreesimo successo ... Un crollo verticale, che ad alcuni è parso unavvolto nell'enigma. Ma, a cercarla, esiste ...Seb riparte dall’Aston Martin finanziata dal papà del suo compagno di squadra, Lance Stroll: basterà il motore di Hamilton?La Red Bull chiude davanti entrambe le sessioni del venerdì, alle spalle dell'olandese la McLaren di Norris, terza la Mercedes di Hamilton che ...