“Il mio viaggio della speranza per il vaccino”, storia di Francesco (Di sabato 27 marzo 2021) “Finalmente la prima dose di vaccino anti-Covid”. Francesco Carfì di Prato, un lavoro in banca e una malattia rara con cui convive da anni, posta su Facebook il selfie davanti alla nave che lo porterà all’isola d’Elba per la prima iniezione di Moderna. “Mi sento quasi in colpa perché sono un privilegiato” dice all’Adnkronos. “Ci sono riuscito per passaparola tra amici, ‘c’è posto lì’ mi hanno detto, e perché uso bene lo smartphone. Non ho problemi a spostarmi in macchina e a macinare chilometri per andare a fare il vaccino. E uno che è malato e non può? O non sa usare internet? Un po’ mi sento in colpa”. “In mano ho il foglio con la conferma della prenotazione, riservato alle ‘categorie fragili'”, scrive nel post, raccontando virtualmente con la foto il suo viaggio ‘della ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) “Finalmente la prima dose dianti-Covid”.Carfì di Prato, un lavoro in banca e una malattia rara con cui convive da anni, posta su Facebook il selfie davanti alla nave che lo porterà all’isola d’Elba per la prima iniezione di Moderna. “Mi sento quasi in colpa perché sono un privilegiato” dice all’Adnkronos. “Ci sono riuscito per passaparola tra amici, ‘c’è posto lì’ mi hanno detto, e perché uso bene lo smartphone. Non ho problemi a spostarmi in macchina e a macinare chilometri per andare a fare il. E uno che è malato e non può? O non sa usare internet? Un po’ mi sento in colpa”. “In mano ho il foglio con la confermaprenotazione, riservato alle ‘categorie fragili'”, scrive nel post, raccontando virtualmente con la foto il suo...

