Il ministero vieta la vendita del nuovo modello di mascherine U-Mask | “Rischi per la salute”

(Di sabato 27 marzo 2021) Ildellaha disposto il “divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato” delle “U-Model 2.1?, la nuova versione delle note, finite nei mesi scorsi al centro di un’indagine della Procura di Milano per frode nell’esercizio del commercio. Ildelle U-, in commercio da alcune settimane, ilha anche sottolineato come “i risultati dei test che il fabbricante ha reso disponibili in allegato al fascicolo tecnico non forniscono evidenza scientifica sulla capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro fino a 200 ore di utilizzo. Non sono disponibili relazioni di prova che diano evidenza che le caratteristiche di efficienza di filtrazione batterica, ...

Advertising

fanpage : U-Mask, questo modello potrebbe essere rischioso per la salute. Il monito del Ministero. - FrancescoPonzin : RT @DanielaPF75: A fine settembre la regione Piemonte ha diramato una circolare che vieta l'accesso alla pillola abortiva RU486 nei consult… - DanielaPF75 : A fine settembre la regione Piemonte ha diramato una circolare che vieta l'accesso alla pillola abortiva RU486 nei… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « U-MASK “ MODEL 2.1“ NON SUPERA I TEST SULLA RESPIRABILITÀ, DOPO LA NOSTRA IN… - pleopizzi : RT @fanpage: Il Ministero vieta la vendita del modello #Umask -

Ultime Notizie dalla rete : ministero vieta

... così l'inviato di Striscia la notizia, Moreno Morello, commenta la decisione deldella Salute, che oggi ha disposto il 'divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ...La Sicilia nonma prevede l'obbligo del tampone. Come avvenuto per le festività natalizie, ... Ildell'Interno aveva confermato che gli spostamenti per raggiungere l'aeroporto anche per ...Circa i viaggi per turismo all’estero per Pasqua, il decreto-legge in vigore dal 15 marzo non porta novità rispetto a quanto stabilito dal Dpcm 2 marzo 2021, e fino al 6 aprile 2021 si può viaggiare n ...Un’app che permetterà di partecipare a eventi, senza più privarsi della libertà di uscire e andare al cinema o al bar, di vedersi con un amico o di andare a fare shopping. Lanciato il primo passaporto ...