IL GOVERNO SOSPENDE LA ZONA GIALLA FINO AL 30 APRILE. DURO COLPO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SARDEGNA (Di sabato 27 marzo 2021) . L’Isola non potrà scendere sotto la fascia arancione. Già questa mattina il governatore Solinas aveva parlato di un “provvedimento troppo punitivo per la SARDEGNA”, aggiungendo: “Dispiace per le ATTIVITÀ”. I ristoranti e i bar restano chiusi, saranno consentiti solo asporto e consegna a domicilio. E’ questa la decisione del GOVERNO FINO al 30 APRILE. Per il prossimo mese perciò verrà mantenuto il sistema attuale, che ha, in sintesi, bandito le aree gialle, quelle a minor rischio contagi. Discorso dunque valido anche per la SARDEGNA, che, salvo peggioramento della curva di contagi, rimarrà in arancione per tutto il mese di APRILE. Una brutta batosta per l’Isola, che sperava quantomeno di poter passare alla fascia GIALLA così da allentare la pressione ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 marzo 2021) . L’Isola non potrà scendere sotto la fascia arancione. Già questa mattina il governatore Solinas aveva parlato di un “provvedimento troppo punitivo per la”, aggiungendo: “Dispiace per le”. I ristoranti e i bar restano chiusi, saranno consentiti solo asporto e consegna a domicilio. E’ questa la decisione delal 30. Per il prossimo mese perciò verrà mantenuto il sistema attuale, che ha, in sintesi, bandito le aree gialle, quelle a minor rischio contagi. Discorso dunque valido anche per la, che, salvo peggioramento della curva di contagi, rimarrà in arancione per tutto il mese di. Una brutta batosta per l’Isola, che sperava quantomeno di poter passare alla fasciacosì da allentare la pressione ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Tar Lazio sospende chiusura scuole in 'zone rosse': 'Governo riesamini le misure' - zazoomblog : Scuole chiuse in zona rossa Tar del Lazio sospende il Dpcm: «Governo riesamini misure». Ma resta in vigore -… - infoitinterno : Covid, Tar Lazio sospende chiusura scuole in 'zone rosse': 'Governo riesamini le misure' - infoitinterno : Scuole chiuse in zona rossa, Tar del Lazio sospende il Dpcm: «Governo riesamini misure». Ma resta in vigore - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Tar Lazio sospende chiusura scuole in 'zone rosse': 'Governo riesamini le misure' -