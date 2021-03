Il governo imporrà l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari (Di sabato 27 marzo 2021) . Il governo sta studiando una misura per imporre l’obbligo vaccinale per i medici: “Però bisogna anche riconoscere che l’adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto residuale, e credo che questo vada riconosciuto”. Lo ha anniunciato il ministro Speranza in conferenza stampa. Durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi sulle nuove misure anti Covid ,che verranno varate con il nuovo dpcm, in vigore dal prossimo 6 aprile, si è parlato anche dell’obbligo vaccinale per i medici, su cui l’esecutivo sta ragionando in queste ore. Il ministro della Salute Speranza ha detto che una norma del genere è “al vaglio”. Probabilmente verrà varato un decreto: “Il governo intende ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 marzo 2021) . Ilsta studiando una misura per imporreper i medici: “Però bisogna anche riconoscere che l’adesione del personaleo è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto residuale, e credo che questo vada riconosciuto”. Lo ha anniunciato il ministro Speranza in conferenza stampa. Durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi sulle nuove misure anti Covid ,che verranno varate con il nuovo dpcm, in vigore dal prossimo 6 aprile, si è parlato anche delper i medici, su cui l’esecutivo sta ragionando in queste ore. Il ministro della Salute Speranza ha detto che una norma del genere è “al vaglio”. Probabilmente verrà varato un decreto: “Ilintende ...

