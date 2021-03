Il garante Ciambriello in visita al carcere minorile di Airola: “Politica responsabile” (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Politica non fornisce da tempo più attrezzi e risorse per riparare la vita degli adolescenti a metà, sollevare le loro precarietà culturali, affettive, sociali. Anche le opportunità per la Politica, come per lo yogurt, hanno data di scadenza. I minori in generale e quelli a rischio di devianza e microcriminalità hanno bisogno di uscire dalle loro emergenze”, lo dichiara il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello che oggi è stato in visita all’Istituto penale per minorenni di Airola, nel Sannio. Ai 22 ospiti ha regalato delle uova pasquali e fatto gli auguri di una serena Pasqua. Il garante Samuele Ciambriello snocciola alcuni numeri che aiutano a riflettere. “Nello scorso anno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Lanon fornisce da tempo più attrezzi e risorse per riparare la vita degli adolescenti a metà, sollevare le loro precarietà culturali, affettive, sociali. Anche le opportunità per la, come per lo yogurt, hanno data di scadenza. I minori in generale e quelli a rischio di devianza e microcriminalità hanno bisogno di uscire dalle loro emergenze”, lo dichiara ilcampano delle persone private della libertà personale Samueleche oggi è stato inall’Istituto penale per minorenni di, nel Sannio. Ai 22 ospiti ha regalato delle uova pasquali e fatto gli auguri di una serena Pasqua. IlSamuelesnocciola alcuni numeri che aiutano a riflettere. “Nello scorso anno ...

Advertising

zazoomblog : Il garante Ciambriello in visita al carcere minorile di Airola: “Politica responsabile” - #garante #Ciambriello… - anteprima24 : ** Il garante #Ciambriello in visita al #Carcere #Minorile di #Airola: 'Politica responsabile' **… - vnewsita : Corso di alfabetizzazione per detenuti stranieri nelle carceri campane. Il Garante Ciambriello sempre in prima line… -