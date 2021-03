Il dolore di Airaudo | Papà chiamato per il vaccino 3 ore prima di morire

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) “Non spettava a loro. In Piemonte tocca al medico di base, che il 16 febbraio li aveva segnalati come “prioritari”. Per più di un mese non abbiamo saputo nulla. Il messaggio che convocava mio padre per il prossimo 9 aprile è arrivato domenica 21 marzo alle 16. Lui è mancato alle 18.45”. Giorgio, ex parlamentare, sindacalista da sempre e attuale segretario della Fiom piemontese, ora sta aspettando una telefonata dai medici che hanno in cura sua madre. “Questo insopportabile ticchettare del tempo, questa clessidra che si svuota e tu non puoi farci nulla, inerme, impotente” racconta al Corriere della Sera. I suoi genitori sono stati ricoverati per Covid a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro. Agostino, dal 2015 malato di Alzheimer, dopodomani avrebbe compiuto 86 anni. È morto domenica scorsa all’ospedale di Tortona, dove era stato ricoverato perché a Torino ...