(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio l’onorevole Erminia Mazzoni per il suo autorevole contributo perché ci offre ancora una volta l’occasione per ribadire che vi è la necessità di creare un modello di sviluppo per il Sannio, coinvolgendo tutti gli attori, dalla rappresentanza parlamentare agli enti locali, a Confindustria alle organizzazioni di categoria e sindacali, agli ordini professionali, Università. Un modello che consenta di determinare l’effettiva possibilità di sfruttare appieno la potenzialità dellamettendo a filiera le nostre specificità per la promozione dei territori. Ritengo che sia questa la sfida in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, superando anche logiche antiche di guardare al proprio ‘orticello’. Si devead un quadro diin sinergia e non ...

Advertising

anteprima24 : ** Il delegato #Errico : “Napoli-Bari, lavorare insieme per un progetto comune” ** -

Ultime Notizie dalla rete : delegato Errico

Ottopagine

Fernandodel Presidente della Giunta Regionale della Campania per la Napoli - Bari, ha incontrato stamattina l'ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario per la realizzazione della ...Benevento . Fernandodel Presidente della Giunta Regionale della Campania per la Napoli - Bari, ha incontrato stamattina l'ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario per la realizzazione della ...Oggi abbiamo con Fernando ERRICO un delegato per il Sannio al quale tocca il compito di riattivare i progetti e di stimolarne eventualmente di nuovi per uscire dall’isolamento nel quale siamo caduti”.Fernando Errico, delegato del presidente della Giunta regionale della Campania per la Napoli-Bari, ha incontrato stamattina l’ingegner Roberto Pagone, commissario straordinario per la ...