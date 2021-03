Il cutting nell’adolescenza

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 27 marzo 2021) L’autolesionismo oggi è un problema importante che coinvolge il 20% degli adolescenti italiani. Circa il 12% sono ragazze. Una delle forme più diffuse è il, termine che deriva dall’inglese to cut, e che significa tagliare. Come iniziano a praticaregli adolescenti? I ragazzi che si avvicinano alspesso non si rendono conto