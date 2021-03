Il Covid e la didattica a distanza: l’abbraccio della scuola dai suoi alunni (Di sabato 27 marzo 2021) Se mai ci fosse stato bisogno di sottolinearlo la scuola, anche nel suo edificio fisico, rappresenta un luogo importantissimo e determinante per la crescita dei bambini. Ad evidenziarlo, a Bergamo, ci hanno pensato alunni, insegnanti e genitori della scuola primaria Don Milani, in via Feramolino 1, che mercoledì 24 marzo alle 12.30 hanno dato vita alla manifestazione “un abbraccio per la scuola”. L’iniziativa ha voluto rimarcare il tema della riapertura in sicurezza delle scuole, chiuse dal 5 marzo scorso a seguito del decreto e poi del regolamento regionale. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative riguardanti i comportamenti individuali da tenere per il contenimento della pandemia da Covid19 (distanziamento sociale, mascherina ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Se mai ci fosse stato bisogno di sottolinearlo la, anche nel suo edificio fisico, rappresenta un luogo importantissimo e determinante per la crescita dei bambini. Ad evidenziarlo, a Bergamo, ci hanno pensato, insegnanti e genitoriprimaria Don Milani, in via Feramolino 1, che mercoledì 24 marzo alle 12.30 hanno dato vita alla manifestazione “un abbraccio per la”. L’iniziativa ha voluto rimarcare il temariapertura in sicurezza delle scuole, chiuse dal 5 marzo scorso a seguito del decreto e poi del regolamento regionale. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative riguardanti i comportamenti individuali da tenere per il contenimentopandemia da19 (distanziamento sociale, mascherina ...

