Il coronavirus non s’arresta, sempre tante vittime. Figliuolo: in arrivo 2,8 milioni di vaccini (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 23.839 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 380 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino diffuso dal ministero della Salute sulla base dei 357.154 tamponi processati. Ieri c'erano stati 23.987 nuovi casi e 457 morti. L'indice di positività scende al 6,67% dal 6,8% registrato ieri. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale così a 3.512.453, mentre il numero complessivo di decessi arriva a 107.636. Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 23.839 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore e 380 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino diffuso dal ministero della Salute sulla base dei 357.154 tamponi processati. Ieri c'erano stati 23.987 nuovi casi e 457 morti. L'indice di positività scende al 6,67% dal 6,8% registrato ieri. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale così a 3.512.453, mentre il numero complessivo di decessi arriva a 107.636. Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ...

