Il capitolo nero della saga Gucci (Di sabato 27 marzo 2021) Il film che Ridley Scott sta girando a Milano con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga evoca l'incredibile vicenda dell'omicidio di Maurizio Gucci da parte dell'ex moglie Patrizia Reggiani. Tra depistaggi, cartomanti, informatori, improbabili killer. Ecco la ricostruzione fatta da un giornalista di Panorama che su questa storia ha scritto un libro. Il regista ordina il ciak, e le telecamere inquadrano Lady Gaga e Adam Driver, Al Pacino e Jeremy Irons. Dall'omicidio sono trascorsi 26 anni, e le strade del centro di Milano si aprono al cast stellare di House of Gucci, il film che vuole raccontare la storia nera del re della moda, Maurizio Gucci, e di Patrizia Reggiani, l'ex moglie che ordinò di ucciderlo. Ma nemmeno il genio immaginifico di un Ridley Scott potrà rendere la sconvolgente sequenza di colpi di scena ...

