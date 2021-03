Il baby boom e l'Italia che osava. Ma la foto del 1964 è ormai sbiadita (Di sabato 27 marzo 2021) Basta guardare le foto. Il bianco e nero del 1964 " l'anno record del milione e 35.207 nati " rilascia scariche di energia, strappa sorrisi e moti d'orgoglio per un'Italia che non c'è più , però c'era ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Basta guardare le. Il bianco e nero del" l'anno record del milione e 35.207 nati " rilascia scariche di energia, strappa sorrisi e moti d'orgoglio per un'che non c'è più , però c'era ...

Advertising

jamieIeroux : @weslynjager te lo giuro che sto continuando a riguardarlo è letteralmente perfetto non penso di aver visto così ta… - diegomorett1 : RT @IlFriuli: Covid e lavoro, nel 2020 crollo di un terzo delle assunzioni in Fvg. Indagine @IRESFVG su dati @INPS_it sull’anno della pand… - EffeCi5 : Il vero boomer è chi è nato negli anni del baby boom e quindi io sono boomer d.o.c. E comunque forza Inter! ???? - SurrexitVere : RT @MarcoCantamessa: In un Paese normale, questa dovrebbe essere la prima notizia. Aver reso difficile, se non spegnere, il progetto di ave… - IRESFVG : RT @Ansa_Fvg: Covid: lavoro Fvg, assunzioni -30,7% nel 2020 causa pandemia. Indagine Ires Fvg su dati Inps. Boom del bonus baby-sitting #AN… -