Iacopo Melio: "Troppi ritardi per i vaccini in Toscana. Chiedo scusa per ciò che non ha funzionato" (Di sabato 27 marzo 2021) Iacopo Melio torna sulla questione dei vaccini, e sulle polemiche di queste settimane, e lo fa dal suo profilo Facebook: Diciamolo subito. Nascondere la testa sotto la sabbia, come fanno gli struzzi, non è il modo migliore per affrontare le cose. Personalmente non l'ho mai fatto e non lo farò adesso: ho accettato di lavorare nelle Istituzioni per essere di aiuto, come prima ma in un luogo diverso, dove si può provare ad essere più incisivi, a patto di potermi sempre guardare allo specchio la sera e riconoscermi, ogni volta lo stesso, dalla parte dei diritti di tutte e di tutti. Perciò no, non starò in silenzio perché il silenzio si mangia anche il buono che c'è. E del buono c'è. Sapete bene che, qualche mese fa, da un letto d'ospedale in un reparto Covid, ho comunque continuato a lavorare, come ho potuto, aiutato da validi ...

