I Soliti Ignoti: si ferma il programma, spiega il motivo direttamente Amadeus (Di sabato 27 marzo 2021) Vediamo insieme come mai il programma super amato e seguito condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti si ferma. Ieri sera ai Soliti Ignoti c’era come ospite Mara MaionchiLa sera su Rai1 in tantissimi sono incollati al televisore per cercare di capire le somiglianze con il parante misterioso ed i vari mestieri, che possiamo vedere tramite il programma condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti. Ma come è stato comunicato direttamente da lui qualcosa sta succedendo, e non potremmo vedere il programma, vediamo meglio insieme cosa. I Soliti Ignoti si ferma? Ieri sera abbiamo potuto vedere nuovamente ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 marzo 2021) Vediamo insieme come mai ilsuper amato e seguito condotto da, ovvero Isi. Ieri sera aic’era come ospite Mara MaionchiLa sera su Rai1 in tantissimi sono incollati al televisore per cercare di capire le somiglianze con il parante misterioso ed i vari mestieri, che possiamo vedere tramite ilcondotto da, ovvero I. Ma come è stato comunicatoda lui qualcosa sta succedendo, e non potremmo vedere il, vediamo meglio insieme cosa. Isi? Ieri sera abbiamo potuto vedere nuovamente ...

Advertising

Tvottiano : @enrick81 @CIAfra73 @famigliasimpson @MiChiamoFranco @AgoCannella @OltreTv @vale95official @napoliforever89… - inarteziogio : Andare a giocare a I soliti ignoti. - bennifrusone : mi faccio assumere da questo ai soliti ignoti e mi metto a vendere millepiedi giganti - fraywood : ai soliti ignoti c'è un tizio che ha 250 serpenti a casa sir do you need a housewife? - lamarph_ : #isolitiignoti ecco come carlo e arrivato ai soliti ignoti -