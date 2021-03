I media inglesi in coro: “Il Chelsea rivuole Lukaku” (Di sabato 27 marzo 2021) Romelu Lukaku piace tanto in Premier League, il Chelsea pensa al grande ritorno se non dovesse arrivare Haaland ma c’è anche il Manchester City sul bomber dell’Inter. Lukaku è l’anima della proposta offensiva dell’Inter, il punto di riferimento che guida l’assalto alla porta avversaria. L’attaccante belga ha segnato 25 gol e realizzato sette assist. La cavalcata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 marzo 2021) Romelupiace tanto in Premier League, ilpensa al grande ritorno se non dovesse arrivare Haaland ma c’è anche il Manchester City sul bomber dell’Inter.è l’anima della proposta offensiva dell’Inter, il punto di riferimento che guida l’assalto alla porta avversaria. L’attaccante belga ha segnato 25 gol e realizzato sette assist. La cavalcata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PulcinoRossoner : RT @federicabianchi: Come fermare la propaganda dei media inglesi contro la Ue? - TempiRossoneri : RT @silviodifede: Cosa si fa durante le pause per le Nazionali: - MEDIA INGLESI: reportage bellissimi su Sky e BBC che attirano interesse e… - silviodifede : Cosa si fa durante le pause per le Nazionali: - MEDIA INGLESI: reportage bellissimi su Sky e BBC che attirano inter… - federicabianchi : Come fermare la propaganda dei media inglesi contro la Ue? - giovanni_calza : Ciao amici, Italiano goodbye? Perche' la nostra bella lingua viene spesso sostituita? Forse sono gli italiani che… -