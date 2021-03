I dati Auditel della prima serata di venerdì 26 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 26 marzo hanno svelato la vittoria di Canzone Segreta, con una crescita di Ciao Darwin. Ascolti tv 26 marzo: vince Canzone Segreta ma sale Ciao Darwin su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) Gli ascolti tvdi26hanno svelato la vittoria di Canzone Segreta, con una crescita di Ciao Darwin. Ascolti tv 26: vince Canzone Segreta ma sale Ciao Darwin su Notizie.it.

Advertising

QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - CIAfra73 : #AscoltiTV 26 marzo 2021 · Dati #Auditel del venerdì: #CanzoneSegreta, #CiaoDarwin, #LeIene, #QuartoGrado,… - NonFratello : @mariannagiovag2 @MasterAb88 Non avevo dubbi,il livello delle fan di Zorzi è molto basso. In Italia 3.5 milioni d… - CIAfra73 : #AscoltiTV 26 marzo 2021 · Dati #Auditel del venerdì: #CanzoneSegreta, #CiaoDarwin, #LeIene Show, #QuartoGrado, #... - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 26 marzo 2021: Canzone segreta, Ciao Darwin, Le Iene, The Good Doctor, dati Auditel e share -