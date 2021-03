I cent’anni di solitudine di Moacyr Barbosa | portiere per sempre

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Cento anni fa, il 27 marzo 1921,, nascevi a Campinas, nello Stato di San Paolo. Te ne andavi, il 7 aprile 2000, raccolto nella tua malinconia, avvolto nella tua. E provo a immaginarti oggi, con un secolo sulle spalle, quelle tue spalle che mai si sono piegate davanti alle avversità dell’esistenza, nobile e fiero, ancora inseguito dai tuoi fantasmi, dall’ombra lunga del “Maracanazo”, quando la tua vita cambiò: per una partita di calcio, per quel gol di Ghiggia. 16 luglio 1950: Brasile-Uruguay, sfida decisiva per il Mondiale, il Maracanã di Rio de Janeiro è strapieno di colori e felicità, duecentomila spettatori che non attendono altro che ballare, ballare e ballare, all’infinito. La nazionale verdeoro è favorita: perché è la più forte, perché gioca in casa e non si possono tradire le aspettative di tutto un ...