Hockey pista | Serie A1 2021 | Forte dei Marmi bloccata sul pari da Bassano | vince Lodi

(Di sabato 27 marzo 2021) Giornata numero 24 nellaA1 di, in cui la GDS Impiantideiè stata raggiunta in testa alla classifica dalla Amatori. In casa della Ubrokernon sono bastate infatti le triplette di Federico Ambrosio e Marti Casas, con i veneti che hanno risposto con la quaterna di Sergio Festa e il gol allo scadere di Mattia Milani, per il 7-7 conclusivo. Ne ha dunque approfittato, che ha raggiunto a quota 54 punti la formazione toscana, superando 6-2 la Why Sport Valdagno, al termine di una partita ben controllata, con Sandrigo e Monza che hanno invece impattato sul 2-2. A chiudere il quadro ecco il 6-2 della Credit Agricole Sarzana sulla Tierre Montebello, propiziato dalle doppiette di Francesco ...

L'appuntamento con il pareggio perBassano, però, è solo rimandato: a 15' dal termine, Luna segna da media distanza e da centro: 3 - 3. Il match prosegue combattutissimo, vivo, vibrante ...Dopo il rinvio della sfida contro il Servette di venerd sera, i Seelaender non scenderanno innemmeno sabato contro il Losanna. Per questo motivo malgrado abbia un punto in pi dei vodesi (83 ...Le ragazze ticinesi hanno battuto in trasferta le rivali zurighesi con il punteggio di 2-0. Doppietta di Evelina Raselli ...Engas Hockey Vercelli si impone in trasferta su Hockey Bassano 1954 per 3 reti a 4, dopo una partita combattutissima. Decisivo il portiere nerogialloverde Fabio Errico che confeziona, al rientro dopo ...