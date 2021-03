Hockey ghiaccio, Alps League 2021: in gara-1 dei quarti di finale Vipiteno cade a Lubiana, mentre Asiago piega Cortina (Di sabato 27 marzo 2021) Si sono aperti i quarti di finale dei play-off della Alps Hockey League 2020-2021. Nella prima sfida, la testa di serie numero uno, l’Olimpia Lubiana, non lascia scampo a Vipiteno, mentre nel derby italiano, Asiago piega Cortina in gara-1. Asiago Hockey – SGC Cortina 2-1 (1-0 nella serie): il derby si apre con i padroni di casa che sbloccano il match con Frei al minuto 7:24, ma Cortina pareggia i conti al 23:04 con Giftopoulos. Si arriva al 49:42 e di nuovo Asiago mette il naso avanti con la rete di Miglioranzi su assist di McParland e va a decidere gara-1. Olimpia ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Si sono aperti ididei play-off della2020-. Nella prima sfida, la testa di serie numero uno, l’Olimpia, non lascia scampo anel derby italiano,in-1.– SGC2-1 (1-0 nella serie): il derby si apre con i padroni di casa che sbloccano il match con Frei al minuto 7:24, mapareggia i conti al 23:04 con Giftopoulos. Si arriva al 49:42 e di nuovomette il naso avanti con la rete di Miglioranzi su assist di McParland e va a decidere-1. Olimpia ...

