Hilary Duff mamma per la terza volta: la tenera foto di famiglia (Di sabato 27 marzo 2021) Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta: è nata Mae James Bair e la notizia è arrivata con un ritratto di famiglia dolcissimo, condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Hilary. La star ha scelto di dare alla luce la sua terza figlia attraverso il parto in acqua. Nella foto in bianco in nero pubblicata sui social c’è la famiglia al completo: suo marito Matthew Koma (musicista e cantante della band Winnetka Bowling League, sposato nel 2019), la piccola Banks Violet nata a ottobre del 2018 (e prima figlia della coppia), e il primogenito Luca Cruz, avuto da Hilary nel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie. Hilary Duff e Matthew hanno iniziato la loro ... Leggi su dilei (Di sabato 27 marzo 2021)è diventataper la: è nata Mae James Bair e la notizia è arrivata con un ritratto didolcissimo, condiviso sul profilo Instagram ufficiale di. La star ha scelto di dare alla luce la suafiglia attraverso il parto in acqua. Nellain bianco in nero pubblicata sui social c’è laal completo: suo marito Matthew Koma (musicista e cantante della band Winnetka Bowling League, sposato nel 2019), la piccola Banks Violet nata a ottobre del 2018 (e prima figlia della coppia), e il primogenito Luca Cruz, avuto danel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie.e Matthew hanno iniziato la loro ...

