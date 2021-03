Hilary Duff è di nuovo mamma: la bellissima foto del parto in acqua (Di sabato 27 marzo 2021) Hilary Duff è di nuovo mamma. L’attrice ha dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo con Matthew Koma. Di nome Mae James Bair, come racconta la bellissima foto che la star di Lizzie McGuire ha condiviso sul suo profilo Instagram. Il parto in acqua, circondata dagli altri suoi due bambini: la piccola Banks Violet, nata il 25 ottobre 2018, e il primogenito Luca Cruz avuto dal precedente marito Mike Comrie, Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Hilary Duff è di nuovo mamma. L’attrice ha dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo con Matthew Koma. Di nome Mae James Bair, come racconta la bellissima foto che la star di Lizzie McGuire ha condiviso sul suo profilo Instagram. Il parto in acqua, circondata dagli altri suoi due bambini: la piccola Banks Violet, nata il 25 ottobre 2018, e il primogenito Luca Cruz avuto dal precedente marito Mike Comrie,

MetaMoro_Fanpag : Hilary Duff ha avuto la sua terza bimba ?? - SimonaFalco_ : RT @theferroniz: Hilary Duff è ufficialmente a quota 3 babies e io mi sento sempre più vecchia?? - drypetis : per un attimo ho scambiato hilary duff per florence pugh e mi è preso un colpo a vedere questa foto - theferroniz : Hilary Duff è ufficialmente a quota 3 babies e io mi sento sempre più vecchia?? - GretaSmara : Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta ?? Mae James Bair benvenuto al mondo -

