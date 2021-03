Highlights e gol Russia-Slovenia 2-1 | Qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021) Glie le azioni salienti di2-1, match diaidelin Qatar. Una doppietta di Dzyuba permette alla nazionale di casa di conquistare i tre punti e di portarsi a punteggio pieno in testa classifica. Cinque gol fatti e due subiti per Golovin e compagni che provano a mettere la freccia nel girone, sfruttando anche il passo falso della Croazia all’esordio. SportFace.

Advertising

damincalza : @cropyJ03 @walterino70 la meglio cosa, poi sul canale della serie a a vedere gli highlights ooops le sintesi dei gol - MariaBarresi1 : RT @RaiSport: Il gol del vantaggio dell'#Italia al 14' con Domenico #Berardi #ItaliaIrlandaDelNord 1-0 Tutti i gol, gli highlights e le in… - alexcobra11 : - infoitsport : Highlights e gol Germania-Islanda 3-0: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - infoitsport : HIGHLIGHTS e GOL Spagna-Grecia 1-1: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... appuntamento con 'Area C' , l'approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti idei ...... ha ammezzo Álvaro Morata, autore deldel vantaggio per gli uomini di Luis Enrique. La Georgia ... Gli spunti più interessanti della giornata(2 min): Turchia - Olanda 4 - 2 ? Luka Modri ...“Spero di poter presentare presto il progetto per il nuovo Tardini“. Lo ha detto alla Gazzetta di Parma il presidente del club ducale Kyle Krause, presidente del Parma. “Lo ...Video. Italia Irlanda del Nord (risultato finale 2-0) gol e highlights del match per le qualificazioni ai Mondiali 2021. Vanno a segno Berardi e Immobile ...