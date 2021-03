Harry Potter: Sky dedica un canale alla saga (Di sabato 27 marzo 2021) Sky ha deciso di dedicare un canale apposito alla saga di Harry Potter e rendere disponibili a tutti gli abbonati del pacchetto cinema gli otto film sul mago più famoso del grande schermo Sky offre una nuova promozione ai suoi abbonati del pacchetto cinema: il canale 303 si è infatti trasformato in Sky Cinema – Harry Potter. Da oggi, sabato 27 marzo a domenica 11 aprile verranno distribuiti gli otto film che celebrano la storia del piccolo mago di Hogwarts, interpretato da Daniel Radcliffe, e della sua lotta contro Lord Voldemort. I film, che seguono i libri di J.K. Rowling, saranno disponibili in versione 4K HDR per gli abbonati a Sky Q e saranno presenti anche nelle videoteca ondemand di Sky, nonchè su Now TV. Gli appassionati ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 marzo 2021) Sky ha deciso dire unappositodie rendere disponibili a tutti gli abbonati del pacchetto cinema gli otto film sul mago più famoso del grande schermo Sky offre una nuova promozione ai suoi abbonati del pacchetto cinema: il303 si è infatti trasformato in Sky Cinema –. Da oggi, sabato 27 marzo a domenica 11 aprile verranno distribuiti gli otto film che celebrano la storia del piccolo mago di Hogwarts, interpretato da Daniel Radcliffe, e della sua lotta contro Lord Voldemort. I film, che seguono i libri di J.K. Rowling, saranno disponibili in versione 4K HDR per gli abbonati a Sky Q e saranno presenti anche nelle videoteca ondemand di Sky, nonchè su Now TV. Gli appassionati ...

