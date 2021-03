Harry & Meghan | la fuga da Palazzo» diventa un film

(Di sabato 27 marzo 2021) Una pellicola, la terza, per raccontare dove il Duca e la Duchessa di Sussex siano arrivati. Lifetime, che nel 2018 ha portato in televisione la storia d’amore tra il principe Harry e Meghan Markle, per darle un seguito un anno più tardi, con il racconto dei primi dodici mesi all’interno della corona, ha deciso di seguire pedissequamente anche le tappe dell’indipendenza. Harry & Meghan: Escaping the Palace, il titolo roboante quanto quello di un videogioco, seguirà il tortuoso percorso della Megxit, con lo scopo dichiarato di «rivelare quel che, da ultimo, ha portato la coppia a rompere con la famiglia regale, lasciandosi alle spalle l’Inghilterra così da poter assicurare un futuro a sé ed Archie».

Lifetime, che nel 2018 ha portato in televisione la storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle, per darle un seguito un anno più tardi, con il racconto dei primi dodici mesi all'interno ...