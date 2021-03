Hanno spostato le grandi navi | ma Venezia è perplessa

Leggi su agi

(Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Quella trae lenon è certo una storia semplice e lineare. Così pure l'idea di portare i giganti del mare fuori dal bacino di San Marco. Nel 2012 l'allora ministro dell'Ambiente Corrado Clini, poco dopo la tragedia della Nave Concordia, aveva impedito "l'inchino" a piazza San Marco per lsopra le 40 tonnellate. E nel 2017 il "Comitatone" aveva ribadito la decisione (e la necessità) di portare lefuori dal bacino di San Marco. Anni e anni costellati da manifestazioni, sit-in, proteste in centro ae in piena laguna in barca. E che ad oggi di fatto non vede alcun cambiamento, nonostante un incidente che solo miracolosamente non è sfociato in tragedia quando nel giugno 2019 la Msc Opera, impossibilitata a manovrare, è ...