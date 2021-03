Hamsik: “I ragazzi parlano benissimo di Gattuso, resterà anche l’anno prossimo per giocare la Champions” (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex capitano del Napoli Marek Hamisk è intervenuto ieri sera a Canale 21 in coppia con Jorginho. Marek ha sottolineato quanto Napoli gli sia rimasta nel cuore Quanto ti manca Napoli? “Troppo, troppo!” Com’è andata in Cina? “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Ne è valsa la pena, dai” Il Napoli quest’anno arriva in Champions League? “Speriamo, facciamo il tifo. Sono convinto di sì”. Com’è Lobotka? “Per me è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimersi”. Gattuso? “Tutti si ricorderanno della foto mia con lui che mi gridava (ride, ndr). Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene quest’anno e che Gattuso l’anno prossimo si giocherà la Champions col Napoli” L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex capitano del Napoli Marek Hamisk è intervenuto ieri sera a Canale 21 in coppia con Jorginho. Marek ha sottolineato quanto Napoli gli sia rimasta nel cuore Quanto ti manca Napoli? “Troppo, troppo!” Com’è andata in Cina? “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Ne è valsa la pena, dai” Il Napoli quest’anno arriva inLeague? “Speriamo, facciamo il tifo. Sono convinto di sì”. Com’è Lobotka? “Per me è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimersi”.? “Tutti si ricorderanno della foto mia con lui che mi gridava (ride, ndr). Penso sia un bravissimo allenatore, idi lui. Mi fido che finiranno bene quest’anno e chesi giocherà lacol Napoli” L'articolo ...

